На севере Москвы нашли два обезглавленных тела

На севере Москвы обнаружили два обезглавленных тела мужчин, сообщила в понедельник, 12 сентября, Baza. По данным источника, один труп был обнаружен на улице, второй – в квартире.

Это подтвердил столичный главк Следственного комитета России.

По данным Baza, первый труп в парке на севере столицы нашел утром охранник. Найденный мужчина был азиатской наружности. Его голова была отделена от тела. Пока не ясно, кем был мужчина. Отмечается, что на вид ему от 25 до 30 лет.

Второе тело обнаружили в одной из квартир на улице Фестивальной. Мужчина также был обезглавлен. Следователи и криминалисты на данный момент пытаются установить, связаны ли эти убийства между собой. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, второму мужчине на вид от 50 до 55 лет. В московской полиции отметили, что поиски возможного злоумышленника уже ведутся.