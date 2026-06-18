Опоясывающая боль, которая не отпускает: как понять, что ваша поджелудочная кричит о помощи

Вы когда-нибудь чувствовали, будто ваш живот стянули тугим ремнем, и с каждым вздохом он сжимается все сильнее? Боль отдает в спину, в левый бок, а тошнота не дает даже вздохнуть. «Наверное, съел что-то не то», — думаете вы и тянетесь за таблеткой. Но если боль не уходит, а нарастает, это может быть не просто отравление. Это может быть панкреатит — воспаление поджелудочной железы, органа, который, когда выходит из строя, превращает жизнь в ад.

Гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, почему так важно не пропустить первые признаки этого коварного заболевания и как его отличить от других проблем с желудком.

Орган-невидимка, который управляет всем

Поджелудочная железа — это небольшая, но невероятно трудолюбивая железа, которая одновременно является и частью пищеварительной системы, и эндокринной. Она вырабатывает ферменты, без которых невозможно переварить пищу, а также инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови. Когда она воспаляется, страдает весь организм.

Врач предупредила, что воспаление может протекать как в острой форме, так и перейти в хроническую. И если вовремя не остановить процесс, железа может начать переваривать саму себя, что приводит к некрозу тканей — состоянию, угрожающему жизни.

Почему она выходит из строя

Как выяснилось, главные враги поджелудочной — это:

Жирная и жареная пища (особенно в сочетании с алкоголем);

Злоупотребление спиртным (даже однократный прием больших доз может спровоцировать приступ);

Неконтролируемый прием некоторых лекарств (особенно антибиотиков и противовоспалительных);

Желчекаменная болезнь (камень, перекрывающий проток железы, вызывает застой и воспаление).

С возрастом риски возрастают: обмен веществ замедляется, накапливаются хронические болезни. Но даже молодые люди могут столкнуться с острым панкреатитом после праздничного застолья.

Боль, которая говорит: «Я здесь»

Главный симптом воспаления поджелудочной — это боль. Но не простая, а особенная. Как пояснила врач, она возникает в верхней части живота, часто отдает в левое подреберье, спину и даже в плечо. Ее называют опоясывающей, потому что создается ощущение, будто вас стягивает железным обручем. К боли присоединяются тошнота и рвота, которая не приносит облегчения, а также сильное вздутие живота.

Если вы почувствовали нечто подобное, не стоит гадать, что это — гастрит или кишечная инфекция. Особенно опасно, когда боль становится нестерпимой, а рвота многократной и с примесью желчи. В таких случаях, по словам специалиста, медлить нельзя ни минуты.

Красный код: когда нужно вызывать скорую

Есть симптомы, при которых домашнее лечение исключено:

Боль настолько сильная, что человек мечется, не находя себе места;

Рвота с желчью, которая не приносит облегчения;

Температура тела повышается;

Кожные покровы или белки глаз приобретают желтушный оттенок.

Врач настоятельно рекомендовала: при появлении этих признаков немедленно вызывайте скорую помощь. Не пытайтесь лечиться самостоятельно. И запомните два железных правила:

Не кладите грелку на живот. Тепло ускоряет воспалительный процесс и может привести к разрыву тканей.

Не принимайте обезболивающие. Они смажут клиническую картину, и врач не сможет поставить точный диагноз.

Диета, которая спасает жизнь

После снятия острого приступа на первое место выходит диета. Это не просто рекомендация, а образ жизни. Врач разъяснила, что в первые 1–2 дня пациенту предписывается полный голод — дать железе покой. Затем постепенно вводятся протертые супы, каши на воде, паровые омлеты, нежирное мясо. Еда должна быть теплой, приготовленной на пару или путем варки и запекания.

Под строгим запретом оказываются:

Наваристые мясные бульоны, копчености, колбасы;

Жирное мясо (свинина, баранина), сало, консервы;

Свежая выпечка, шоколад, сладкие газированные напитки;

Алкоголь в любых видах.

Питаться нужно часто, 5–6 раз в день, но маленькими порциями. Переедание заставляет железу работать на износ, что гарантированно приведет к новому приступу.

Как отметила врач, многие пациенты боятся, что диета — это наказание и придется есть «одну траву». Но из разрешенных продуктов можно приготовить множество вкусных и сытных блюд, если подойти к готовке с фантазией и любовью к своему здоровью.

Главный вывод

Панкреатит — это не приговор, но серьезное предупреждение. Ваша поджелудочная железа не умеет просить о помощи словами. Она говорит на языке боли, и если вы научитесь его понимать, вы успеете принять меры. Слушайте свое тело, не игнорируйте тревожные звоночки и помните: ваше здоровье — в ваших руках, а в случае с поджелудочной — еще и на вашей тарелке.