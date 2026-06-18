Опоясывающая боль, которая не отпускает: как понять, что ваша поджелудочная кричит о помощи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Вы когда-нибудь чувствовали, будто ваш живот стянули тугим ремнем, и с каждым вздохом он сжимается все сильнее? Боль отдает в спину, в левый бок, а тошнота не дает даже вздохнуть. «Наверное, съел что-то не то», — думаете вы и тянетесь за таблеткой. Но если боль не уходит, а нарастает, это может быть не просто отравление. Это может быть панкреатит — воспаление поджелудочной железы, органа, который, когда выходит из строя, превращает жизнь в ад.
Гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, почему так важно не пропустить первые признаки этого коварного заболевания и как его отличить от других проблем с желудком.
Орган-невидимка, который управляет всем
Поджелудочная железа — это небольшая, но невероятно трудолюбивая железа, которая одновременно является и частью пищеварительной системы, и эндокринной. Она вырабатывает ферменты, без которых невозможно переварить пищу, а также инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови. Когда она воспаляется, страдает весь организм.
Врач предупредила, что воспаление может протекать как в острой форме, так и перейти в хроническую. И если вовремя не остановить процесс, железа может начать переваривать саму себя, что приводит к некрозу тканей — состоянию, угрожающему жизни.
Почему она выходит из строя
Как выяснилось, главные враги поджелудочной — это:
- Жирная и жареная пища (особенно в сочетании с алкоголем);
- Злоупотребление спиртным (даже однократный прием больших доз может спровоцировать приступ);
- Неконтролируемый прием некоторых лекарств (особенно антибиотиков и противовоспалительных);
- Желчекаменная болезнь (камень, перекрывающий проток железы, вызывает застой и воспаление).
С возрастом риски возрастают: обмен веществ замедляется, накапливаются хронические болезни. Но даже молодые люди могут столкнуться с острым панкреатитом после праздничного застолья.
Боль, которая говорит: «Я здесь»
Главный симптом воспаления поджелудочной — это боль. Но не простая, а особенная. Как пояснила врач, она возникает в верхней части живота, часто отдает в левое подреберье, спину и даже в плечо. Ее называют опоясывающей, потому что создается ощущение, будто вас стягивает железным обручем. К боли присоединяются тошнота и рвота, которая не приносит облегчения, а также сильное вздутие живота.
Если вы почувствовали нечто подобное, не стоит гадать, что это — гастрит или кишечная инфекция. Особенно опасно, когда боль становится нестерпимой, а рвота многократной и с примесью желчи. В таких случаях, по словам специалиста, медлить нельзя ни минуты.
Красный код: когда нужно вызывать скорую
Есть симптомы, при которых домашнее лечение исключено:
- Боль настолько сильная, что человек мечется, не находя себе места;
- Рвота с желчью, которая не приносит облегчения;
- Температура тела повышается;
- Кожные покровы или белки глаз приобретают желтушный оттенок.
Врач настоятельно рекомендовала: при появлении этих признаков немедленно вызывайте скорую помощь. Не пытайтесь лечиться самостоятельно. И запомните два железных правила:
- Не кладите грелку на живот. Тепло ускоряет воспалительный процесс и может привести к разрыву тканей.
- Не принимайте обезболивающие. Они смажут клиническую картину, и врач не сможет поставить точный диагноз.
Диета, которая спасает жизнь
После снятия острого приступа на первое место выходит диета. Это не просто рекомендация, а образ жизни. Врач разъяснила, что в первые 1–2 дня пациенту предписывается полный голод — дать железе покой. Затем постепенно вводятся протертые супы, каши на воде, паровые омлеты, нежирное мясо. Еда должна быть теплой, приготовленной на пару или путем варки и запекания.
Под строгим запретом оказываются:
- Наваристые мясные бульоны, копчености, колбасы;
- Жирное мясо (свинина, баранина), сало, консервы;
- Свежая выпечка, шоколад, сладкие газированные напитки;
- Алкоголь в любых видах.
Питаться нужно часто, 5–6 раз в день, но маленькими порциями. Переедание заставляет железу работать на износ, что гарантированно приведет к новому приступу.
Как отметила врач, многие пациенты боятся, что диета — это наказание и придется есть «одну траву». Но из разрешенных продуктов можно приготовить множество вкусных и сытных блюд, если подойти к готовке с фантазией и любовью к своему здоровью.
Главный вывод
Панкреатит — это не приговор, но серьезное предупреждение. Ваша поджелудочная железа не умеет просить о помощи словами. Она говорит на языке боли, и если вы научитесь его понимать, вы успеете принять меры. Слушайте свое тело, не игнорируйте тревожные звоночки и помните: ваше здоровье — в ваших руках, а в случае с поджелудочной — еще и на вашей тарелке.