Опрос: большинство немцев не хотят, чтобы у страны было ядерное оружие

Большинство жителей Германии не хотят, чтобы страна обладала ядерным оружием. Таковы результаты опроса социологического института INSA, проведенного для Bild.

Против наличия у ФРГ ядерных боеголовок выступили 57,8% опрошенных, положительный ответ дали 29,5% респондентов. Примечательно, что против ядерного оружия высказались более 70% граждан старше 70 лет.

Примерно такие же цифры показал вопрос о размещении в Германии ядерного оружия другими странами, в частности, США. Такую «меру сдерживания» не одобрили 52,7% немцев, за нее выступили 28,2%.

Считается, что последнее место в ФРГ, где хранятся американские атомные боеголовки, — это авиабаза Бюхель.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц признал серьезные последствия конфликта на Украине для своей страны, подчеркнув, что она не была готова к такому развитию событий.