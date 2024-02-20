На конференции Федерального объединения работодателей, канцлер Германии Олаф Шольц признал серьезные последствия, которые оказал для страны конфликт на Украине.

Германия, как подчеркнул Шольц, не была готова к такому развитию событий.

В своем выступлении канцлер отметил, что правительство страны оперативно реагировало на изменяющуюся ситуацию. В частности, были предприняты срочные меры, включая строительство новых терминалов для сжиженного природного газа и нахождение альтернативных поставщиков энергоресурсов. Эти действия были направлены на обеспечение стабильности в энергетическом секторе и минимизацию возможных негативных воздействий на немецкую экономику. Но основной их целью был отказ от зависимости российских энергоресурсов.

Напомним, что конфликт на Украине оказал значительное влияние на ряд аспектов европейской экономики. По большому счету, виной тому антироссийские санкции, которые страны Запада ввели в отношении России. В итоге, экономический рост Германии замедлился, а промышленность столкнулась с серьезными трудностями. Отмечается, что такие последствия вызвали озабоченность во многих европейских странах, включая Германию, и потребовали принятия активных мер для смягчения их воздействия на региональную и мировую экономику.

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