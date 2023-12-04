Опрос показал, что в России любителей попугаев больше, чем владельцев домашних рыбок

Птицы заняли четвертое место по популярности среди других домашних питомцев, которых чаще всего заводят россияне. Такой итог подвела страховая компания «Ингосстрах» по результатам проведенного опроса.

Не секрет, что котиков любят многие. Именно поэтому им заслуженно отдано первое место в рейтинге по популярности. Собаки тоже часто становятся домашними любимцами, поэтому они расположились чуть ниже – на второй строчке. Третью позицию в списке разделили хомяки, крысы, а также морские свинки. Как пишет «Газета.ру», чуть меньше в стране любителей пернатых, а именно попугаев или декоративных птиц — 3,2%.

К слову, несмотря на такой разброс в выборе питомца, россияне в среднем тратят не так много денег на уход за животными. Так, например, почти половина респондентов ответила, что в месяц уходит от 500 до 800 рублей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что жительница Клина спасла волнистого попугая от смерти на морозе.