Жительница Клина спасла волнистого попугая от смерти на морозе

Жительница подмосковного городского округа Клин спасла волнистого попугая, который чуть не замерз на улице. Теперь женщина ищет тех, кто приютит спасенного питомца.

Волнистый попугай был обнаружен на Спортивной улице Клина. Горожанка отмечает, что он замерзал на крыльце кожно-венерологического диспансера. Сейчас экзотическая птица находится у своей спасительницы, ищущей его хозяев, от которых она могла улететь, или новых владельцев для питомца.

Женщине, которая спасла волнистого попугая, посоветовали показать птицу врачу, чтобы убедиться, что она точно не пострадала после долго нахождения на улице и не получила обморожение.

Это уже не первый раз, когда жители Клина спасают животных. Ранее руководитель местного парка-приюта спас замученного львенка, которого привезли из Ростовской области.