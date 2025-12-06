Опубликовано новое видео яркого зарева и мощнейшего взрыва под Киевом

В интернете появились видеозаписи, запечатлевшие последствия атаки дронов типа «Герань» на один из объектов железнодорожной инфраструктуры в городе Фастов, расположенном в Киевской области. Эти материалы были размещены в телеграм-канале под названием «Военный Осведомитель».

В ночь на субботу, 6 декабря, российские дроны-камикадзе типа «Герань-2» атаковали объекты в окрестностях Киева. В украинских социальных сетях это вызвало шок и панику.

Телеграм-канал SHOT опубликовал новое видео, запечатлевшее мощный взрыв и яркое зарево в Фастове, Киевская область.

Канал уточняет, что Армия России атаковала вражеские промышленные и военные объекты, применив ракеты дальнего действия. В городе сейчас возникли перебои с электричеством. На расстоянии нескольких километров можно увидеть яркое оранжевое зарево.

Отдельно уточняется, что целью российских атак, вероятно, были Фастовский завод электротермического оборудования, а также Машиностроительный завод ПАО «Факел» и завод химического машиностроения.

Минобороны РФ произошедшее пока не подтверждает.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.