За ночь ПВО уничтожила 41 украинский беспилотник в шести регионах
С 4 на 5 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили новую масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов.
По информации Министерства обороны РФ, в период с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 мск 5 декабря были перехвачено и уничтожены 41 украинский беспилотник.
Основные удары пришлись на регионы Юга и Поволжья. Над территорией Самарской области и Республики Крым было сбито по девять БПЛА.
Над Саратовской областью уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.
