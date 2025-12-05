За ночь ПВО уничтожила 41 украинский беспилотник в шести регионах

По информации Министерства обороны РФ, в период с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 мск 5 декабря были перехвачено и уничтожены 41 украинский беспилотник.

Основные удары пришлись на регионы Юга и Поволжья. Над территорией Самарской области и Республики Крым было сбито по девять БПЛА.

Над Саратовской областью уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ВСУ хотели совершить атаку на певца SHAMAN и его концерт в Белгороде.