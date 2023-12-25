Опыт и приключения: россиян призвали отдыхать в Африке

Африка последние 10 лет укрепляет отношения с Россией. При этом взаимодействие происходит не только в экономике и дипломатии, но и в туризме. Эксперт по развитию бизнеса на континенте Антон Коринец заявил, что это направление может быть перспективным для россиян.

По его словам, Африка всегда была и остается интересным и загадочным местом со своими культурными особенностями.

«Для граждан России этот континент заиграл разнообразными туристическими направлениями. Самые популярные из них: Южная Африка, Кения, Египет, Намибия, Танзания. Здесь можно получить разнообразный опыт — от приключений на природе до культурных погружений», — пояснил Коринец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что Африка предлагает множество захватывающих достопримечательностей.

«Это уникальный Кейптаун (Южная Африка), известный своими красивыми пляжами, Горой Столов и разнообразием культурных мероприятий. Водопад Виктория (Замбия, Зимбабве) — один из самых величественных водопадов в мире. Это те места, которые россиянам действительно следовало бы посетить», — пояснил эксперт.

Коринец добавил, что цены на визы в африканских странах варьируются от 30 до 200 долларов за пребывание от 3 недель до 3 месяцев в зависимости от страны. Остановиться, по его словам, можно в гостинице или арендовать квартиру, дом. Цены будут составлять от 30 до 450 долларов и выше.

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