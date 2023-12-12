В Танзании всегда с уважением и благодарностью относились к СССР за помощь, оказанную с 60-х по 90-е годы. Не изменилось отношение местных жителей и сейчас, а многие даже захотели вступить в военные ряды на российскую сторону.

Африканская страна считалась социалистическим государством с 1967 по 1995 годы, и в этот период в разных населенных пунктах происходили серьезные изменения. Местные не могли позволить себе большую отстройку, медицину, образование, но Советский Союз дал им фабрики, жилые здания, институты и оборудование. Некоторые строения сохранились по сей день, о чем жители Танзании рассказывают приезжим с большой гордостью.

«Моя мать мне ещё в детстве сказала — если бы не русские, ты бы вообще не родился», — рассказал глава местной туристической фирмы Мансур Мортала.

Все дело в том, что в Танзании почти не было учителей и врачей, системы образования и здравоохранения, можно сказать, не существовали. Но туда выслали множество советских учителей и докторов, что в корне изменило обстановку. Людей стали готовить к настоящим профессиям, а младенцы и женщины уже не умирали при родах. Это прошлое невозможно испортить западной пропагандой: африканцы сейчас поддерживают Россию. Ведь для них она так и осталась государством-спасителем, которое накормит, напоит и поможет.

«Недавно в одном из национальных парков Танзании ко мне подошёл молодой рейнджер, попросил сфотографироваться, и сказал, что его зовут Москва», - рассказал посол России в Танзании Андрей Аветисян.

В беседе с aif.ru Аветисян также отметил, что многие африканцы обучались в СССР, особенно предпочитали военные институты. Это было престижно и очень ценилось среди населения. Таким образом Танзания буквально подняла качество жизни внутри страны, сделав шаг на встречу дружбы с Советским Союзом, а позже и Россией.

«В прошлом году в Танзании люди выходили на улицы, кричали — «Мы пойдём воевать за Россию, дайте нам оружие!» — вспоминает ведущий эксперт по связям с прессой культурного центра «Русский дом» Бернард Сепет.

Танзанийцы понимают все куда лучше: им противна демонизация России, которую так упорно пытается продвигать Запад. В частности многие африканцы выступают против США и их пропаганды. Никто не верит в сказки, которые придумывают в штатах. Самое главное, что и местные политики придерживаются такого мнения. До сих пор ни у одного из них не было мысли ввести санкции против РФ. Не исключено, что в грядущем саммите Россия — Африка страны лишь укрепят связи в сфере торговли, культуры, и многих других направлениях.