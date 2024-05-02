«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков
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В Подмосковье из-за ночных заморозков объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.
Как сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России, предупреждение будет действовать с 04:00 до 08:00 пятницы, 3 мая.
Предстоящей ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до отметки в минус один градус, отметили синоптики.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых районах Подмосковья в ночь на пятницу температура воздуха может составить минус пять градусов.