«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков

Как сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России, предупреждение будет действовать с 04:00 до 08:00 пятницы, 3 мая.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до отметки в минус один градус, отметили синоптики.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых районах Подмосковья в ночь на пятницу температура воздуха может составить минус пять градусов.