Заморозки ожидаются в Подмосковье на этой неделе

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о заморозках, которые прогнозируются на территории региона в субботу, передает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в ночь на четвертое мая в столичном регионе ожидается минусовая температура — до минус одного в Москве и до минус трех-пяти градусов в области.

«Это связано с тем, что будут, во-первых, выступать холодные воздушные массы, во-вторых, будет безветренно и малооблачно, из-за чего происходит сильное выхолаживание», – объяснил Вильфанд.

Он отметил, что заморозки не ожидаются только в самом центре Москвы — там из-за высоких построек температура воздуха будет выше.

Вильфанд добавил, что заморозки не несут ничего хорошего для плодовых деревьев, которые из-за раннего наступления весны уже начали цвести.