Организаторы неожиданно перенесли новогоднее шоу «Щелкунчик» в Челябинске на год

Новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик», запланированное в Челябинске на 17 декабря, было внезапно отменено и перенесено сразу на целый год, вызвав негодование у сотен семей с детьми. Организаторы не смогли внятно объяснить причину срыва долгожданного праздника.

Как сообщает портал 74.ru, владельцы билетов получили СМС-уведомление от «Городских зрерищных касс» лишь накануне мероприятия. В нем говорилось, что шоу переносится на 18 декабря 2026 года, а купленные билеты остаются действительными. Однако во дворце спорта «Юность» корреспондентам заявили, что мероприятия не будет вовсе до конца года.

Одна из челябинок, Ксения, возмущена случившимся: «Безобразие! Детей оставили без праздника». По ее словам, процесс возврата денег организаторы усложнили: «На сайте для возврата денег просят заполнить длинное заявление. Больше нет нигде никакой информации».

В «Городских зрелищных кассах» журналистам подтвердили факт переноса, но также не прояснили ситуацию: «Нам, к сожалению, причины не говорят, только сам факт, что представление переносится на год», — сообщила оператор.

Напомним, в шоу обещали участие звезд фигурного катания, а билеты стоили от 500 до 3500 рублей. Организатором выступает московское ООО «Ледовые сезоны», чья выручка в 2024 году составила 41,8 млн рублей.

