Новый год по-царски: стало известно, сколько просят звезды шоу-бизнеса за фразу «С наступающим!»

Телеканал НТВ представил обновленный список российских исполнителей, чьи выступления на новогодних площадках обходятся заказчикам дороже всего. Об этом пишет «Люди говорят».

Первое место в рейтинге заняла Надежда Кадышева: стоимость ее праздничного концерта достигает ₽50 млн. На второй позиции — Сергей Шнуров с гонораром около ₽27 млн.

Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова оказались на одном уровне — каждый из них запрашивает примерно ₽25 млн за выступление. Чуть ниже по стоимости идут Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Леонид Агутин, которые работают по ставке около ₽15 млн за концерт.

Рост цен заметен и у молодых исполнителей. Ваня Дмитриенко предлагает корпоративные шоу до ₽7 млн, а рэпер Макан, несмотря на службу в армии, объявил новогодние выступления стоимостью ₽15 млн, что вдвое выше прошлогодней суммы.

Ранее сообщалось о том, что адвокат осужденного по делу Долиной обжаловал приговор.