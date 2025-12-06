Оригинальная елка из списанных светильников «выросла» в Уфе перед Новым годом

В Уфе накануне новогодних праздников установили необычную елку, сделанную из списанных уличных светильников. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Муниципального бюджетного учреждения «Уфагорсвет», показав соответствующую инсталляцию.

Чиновники уверены, что их идея — это настоящий шедевр экономии бюджетных средств. В "Уфагорсвете" полагают, что таким образом удалось сократить расходы на ежегодное приобретение обычной елки.

«Команда учреждения решила дать старым материалам вторую жизнь и сделать их частью праздничного оформления», — подписали фото специалисты.

Местные жители не оценили поступок властей и на чем свет стоит подняли на смех их затею с бюджетной елкой из списанных светильников.

