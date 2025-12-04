Штраф до 4 тыс. рублей: в каких случаях живая елка на Новый год грозит наказанием
Юрист Углов напомнил о штрафах за вырубку елки на Новый год
Фото: [istockphoto.com/gpointstudio]
За самостоятельную вырубку новогодней ели грозит штраф в размере 3-4 тыс. рублей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов. Однако проявить бдительность стоит и при покупке живого дерева на Новый год.
«В случае, если гражданин самостоятельно спилит новогоднюю елку в лесу, его привлекут к административной ответственности по статье 8.28 КоАП РФ [“Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений”]. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей», — пояснил специалист.
По его словам, в отдельных случаях возможно возмещение ущерба, рассчитанного по специальным таксам. При этом и покупка натуральной елки в магазинах также должна быть внимательной.
«Если человек приобретает уже срубленную незаконно елку, то к ответственности будет привлекаться именно продавец. Покупатель к административной ответственности по статье 8.28 КоАП РФ не привлекается. Однако покупателю важно помнить о косвенной поддержке нелегального оборота древесины, а также по возможности проверять законность происхождения деревьев — например, через наличие у продавца сопроводительных документов», — заключил Углов.
