Штраф до 4 тыс. рублей: в каких случаях живая елка на Новый год грозит наказанием

«Если человек приобретает уже срубленную незаконно елку, то к ответственности будет привлекаться именно продавец. Покупатель к административной ответственности по статье 8.28 КоАП РФ не привлекается. Однако покупателю важно помнить о косвенной поддержке нелегального оборота древесины, а также по возможности проверять законность происхождения деревьев — например, через наличие у продавца сопроводительных документов», — заключил Углов.