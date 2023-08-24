«Оштрафовать за это нельзя»: Мишонова прокомментировала ситуацию с ребенком, который «гулял» по подоконнику

В Химках на улице Родионова заметили грудничка, который «гулял» прямо на подоконнике 15-го этажа. Видео завирусилось во многих пабликах в соцсетях.

Хотя с ребенком рядом была мама, происходящее очень напугало очевидцев. Они сообщили, что вызвали полицию. По словам местных горожан, жильцами квартиры, которые долго отказывались открывать дверь, оказались граждане соседнего государства.

На этом фоне Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что, к сожалению, некоторые родители поражают своей беспечностью и отсутствием чувства опасности.

«Ответственности за такую беспечность не существует, оштрафовать за это нельзя. К сожалению, такие мамы и папы не понимают, какие последствия у подобных игр. Ребенок до трех лет все впитывает, как губка, копирует родителей», — рассказала омбудсмен корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, по ее словам, очень важно, начиная с самого раннего возраста, обучать детей навыкам безопасного поведения. Прежде всего, своим примером.

«Если вы прыгали с ребенком на подоконнике перед открытым окном и смеялись, то вы никогда потом не объясните ему, почему с мамой это делать можно, а одному нельзя. Если он перебегал дорогу с папой на красный свет или переходил железнодорожные пути в неположенном месте, то он будет делать это и один, даже если ему потом 100 раз дома и в школе скажут, что так нельзя», — подытожила Мишонова.

Таких ситуаций, по ее словам, можно привести множество. Поэтому важно усвоить, что воспитание начинается с самих родителей, особенно в вопросах безопасности.

Ранее Мишонова нашла минусы в разработке нового ГОСТа.