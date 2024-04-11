«Осколком попало прямо в голову»: боец СВО рассказал о страшной гибели сослуживца

Защита Родины – долг каждого гражданина страны, но иногда, защищая родной дом, можно отдать не только долг, но и жизнь.

Боец СВО из Краснодарского края Дмитрий Кривонос рассказал, как потерял друга после обстрела со стороны украинских солдат.

«Мы были на передовой в наряде. Я с другом и еще много парней. Мы должны были следить за противником и в случае его обнаружения – встретить с ружьем», – поделился солдат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам бойца, они уже возвращались с наряда и договорились встретиться с другом во время завтрака, который тот планировал приготовить, но не выжил.

«В эту же ночь на наши дома была совершена атака. Двое парней выжили, но их контузило, а другу моему в голову попало осколком. Вот так резко потерял друга. Буквально пару часов назад виделись, и теперь его нет. В этот момент многое осознаешь. Мы с тогда осознали с ребятами, что и сами можем погибнуть в любую минуту», – добавил солдат.

О том, как боец ушел на СВО вместе с братом и получил медаль за храбрость, читайте в нашем полном материале.