Оскорбившего участников СВО треш-стримера задержали в Пензе

Не так давно российский блогер Павел Прокудин в одной из своих публикаций назвал российских военных «пушечным мясом», и заявил, что участники СВО «не должны жить», поскольку якобы от них «толку нет».

Как проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ближайшие дни Прокудина этапируют из Пензы в Волгоград для проведения в подозреваемым необходимых следственных действий.

«Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», — написала Волк в соцсетях.

А пока треш-стример перед полицейскими оправдывается в своих действиях, называя свой поступок алкогольным опьянением. С его слов, он якобы «выпил и не проконтролировал свои эмоции».

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