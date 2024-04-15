Сбежавший в Сербию Хованский захотел отказаться от гражданства России

Видеоблогер Юрий Хованский не планирует больше возвращаться в Россию, куда уехал с супругой Ксенией в 2022 году. Во время интервью YouTube-каналу «Вписка» звезда интернета признался, что думает об отказе от российского гражданства.

Уроженец Пензенской области Юрий Хованский не хочет возвращаться в Россию, а также иметь к ней отношение по документам. Он готов отказаться от красного паспорта и жить в другой стране. При этом Сербия не единственный вариант: у блогера есть гражданство Мексики.

«Но нет мексиканского загранпаспорта, а в Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому формально я могу отказаться (от гражданства РФ - прим.ред.), но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», — отметил Хованский.

При этом Хованский отметил, что предлагал друзьям и родителям перебраться в Сербию, где «кайфово» и «балдеж», но все отказались.

Напомним, что у Юрия Хованского были проблемы с законом в России. 9 июня 2021 года в его жилище провели обыски, а после задержали. Блогера подозревали в оправдании терроризма и призывах к теракту. Тогда причиной указали исполненную Хованским песню про захват заложников во время мюзикла Норд-Ост. Однако у звезды оказалась сильная защита: за него заступились некоторые СМИ, правозащитники, и, конечно, огромная армия фанатов. К тому же, как отмечал РБК, в опросах свидетелей нашли одинаковые фразы, а после и нестыковки в деле. Его закрыли 20 июля 2022 года за истечением срока давности.