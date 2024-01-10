Оскорблявшего славянских девушек блогера из Таджикистана отпустили на свободу

Блогер из Таджикистана Салмон Джумабой, проходящий поуголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, будет находиться во время следствия на свободе. Такое решение, как сообщает РИА Новости, вынес Симоновский суд Москвы.

Напомним, 7 января Джумабой был задержан полицейскими за публикацию в сети ряда оскорбительного содержания видеороликов. На видео иностранец унижал достоинства славянских девушек.

«Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что два полковника ФСБ попались на взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма в Москве.