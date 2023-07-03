Основной период проведения ЕГЭ завершился в Подмосковье

За ходом ЕГЭ в онлайн-режиме следили свыше шестисот наблюдателей. Отработка всех нарушений, которые были допущены во время экзамена, находилась на особом контроле. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Кроме того, для расширения возможного охвата онлайн-наблюдением аудиторий, задействованных на аттестации, в муниципальных образованиях было открыто двадцать пять филиалов ситуационно-информационного центра (СИЦ), еще два — на базе региональных вузов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья провел встречу с выпускниками, которые отличились на ЕГЭ.