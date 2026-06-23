«Остаются упругими даже через несколько дней»: эксперт раскрыла секрет малосольных огурцов на минералке

В теплицах Подмосковья уже вовсю созревают первые огурцы, а на грядках в открытом грунте появляются долгожданные зеленцы. Многие дачники по традиции готовят из них малосольные огурцы — ароматную закуску, которая отлично сочетается с молодой картошкой, мясом и шашлыком. Оригинальными рецептами с корреспондентом REGIONS поделилась эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

По словам специалиста, малосольные огурцы хороши тем, что готовятся быстро и получаются очень вкусными. Главный секрет — использовать только свежесобранные огурцы и не жалеть зелени.

Малосольные огурцы на минералке

Рубенкова объяснила, что газированная минеральная вода помогает сохранить плотность огурцов — они остаются упругими даже через несколько дней после приготовления.

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 л сильногазированной минеральной воды, 2 ст. л. соли, пучок укропа, 4 зубчика чеснока.

Приготовление: у огурцов срезать кончики. На дно контейнера выложить укроп и чеснок, сверху разместить огурцы. В минералке растворить соль и залить овощи. Убрать в холодильник на 18–24 часа.

Малосольные огурцы с соевым соусом

Такой вариант, по мнению эксперта, придется по душе любителям азиатской кухни. Соевый соус добавляет пикантность и делает вкус более насыщенным, а сами огурцы отлично сочетаются с мясом и птицей.

Ингредиенты: 1 кг небольших огурцов, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, укроп, 500 мл воды.

Приготовление: смешать воду, соль и соевый соус. Огурцы разрезать вдоль на половинки, добавить измельченный чеснок и укроп. Залить маринадом и оставить в холодильнике на сутки.

Малосольные огурцы с горчицей и медом

По словам Рубенковой, горчица делает вкус пряным, а мед смягчает соленость, создавая интересный баланс сладости и остроты.

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. зерновой горчицы, 700 мл воды, чеснок и укроп по вкусу.

Приготовление: в теплой воде растворить соль и мед, добавить горчицу. Огурцы уложить в емкость вместе с зеленью и чесноком, залить рассолом и оставить на сутки в холодильнике.

Малосольные огурцы с листьями смородины и хреном

Этот рецепт считается одним из самых ароматных. Как отметила эксперт, листья смородины и хрен не только придают вкус, но и помогают сохранить фирменный хруст огурцов.

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 л воды, 2 ст. л. соли, 5–6 листьев черной смородины, 1 лист хрена, укроп, чеснок.

Приготовление: на дно кастрюли уложить листья смородины, хрен, укроп и чеснок. Сверху разместить огурцы. В горячей воде растворить соль, остудить рассол и залить овощи. Через сутки закуска будет готова.