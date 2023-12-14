«Оставляли полностью раздетыми»: боец СВО раскрыл, как солдаты ВСУ глумятся над нашими погибшими

В борьбе с фашизмом на Украине не обходится без потерь. Тела погибших бойцов ВС РФ стараются как можно скорее передать родным, но не всегда это получается. Иногда груз 200 не могут вывезти с поля боя по объективным причинам.

Военнослужащий Сергей М. объяснил, почему некоторым родителям приходится ждать тела сыновей по нескольку месяцев.

«Чаще всего парни гибнут во время обстрелов. Как только интенсивность обстрела стихает, мы передаем на эвакуацию раненых и погибших. Иногда ВСУ могут обкладывать наши позиции несколько дней кряду. Бывает, что нам приходится быстро отступать, и тогда тела наших товарищей остаются на территории, куда зашли украинцы», — пояснил Сергей.

Последний вариант считается самым плохим, ведь никогда неизвестно, когда позицию займут снова. На это уходят недели и месяцы. И что происходит с телами российских погибших, остается на совести ВСУ.

«Я видел, что оставляли ребят полностью раздетыми. Не знаю, для чего: поглумиться или чтобы затруднить опознание. Но есть же ДНК. Анализ, кстати, применяют, если рядом произошел взрыв или ребята погибли от снаряда в танке. Тогда опознавать бывает и правда нечего», — вздохнул боец.

Сергей вспомнил два самых необычных случая, когда ребятам не повезло. Одного его товарища после гибели сначала два дня не могли эвакуировать, а после в дом, в котором он лежал, прилетел снаряд. Парень сгорел.

«А в другой роте от удара снаряда бойца забросило на дерево. И опять же из-за обстрелов только через три дня удалось его оттуда снять. Но в любом случае мы своих не бросаем. Стараемся всегда отправить домой, ведь каждого ждут», — отметил солдат в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Зеленский заявил в США, что Россия не заняла за год ни одного поселка.