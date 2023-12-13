Зеленский заявил в США, что Россия не заняла за год ни одного поселка

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно считает, что ВС РФ продолжают двигаться вперед по абсолютно безлюдной земле. Ибо только так можно объяснить очередные фантазии политика.

В беседе с журналистами Fox News, украинский лидер заявил, что РФ якобы не заняла за уходящий 2023 год ин одного украинского населенного пункта. Также Зеленский в интервью принялся врать о существующей слабости ВС РФ.

«Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», – заявил он в интервью Fox News.

Украинский президент, вероятно, запамятовал про Артемовск в ДНР и множество поселков вокруг него, откуда украинских боевиков выбили еще в мае. Затем было продвижение на Купянском направлении, населенные пункты Хромово, Новоселовка, Клещеевка и многие другие.

Ранее Военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.