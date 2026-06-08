Осторожно, фрукты: диетолог предупредила о скрытой угрозе летнего похудения

Лето — время фруктового изобилия. Многие считают, что в этот период можно без опаски налегать на дары природы, ведь они полезны и точно не добавят лишних сантиметров на талии. Однако врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT предостерегла: некоторые плоды содержат заметное количество углеводов и даже растительных жиров, а на сушеных фруктах калорийность и вовсе взлетает в несколько раз.

Фрукты фруктам рознь. По словам Марият Мухиной, есть плоды, которые вполне способны внести неожиданный вклад в копилку лишних килограммов. И дело здесь не только в сахаре, но и в жирах.

Какие фрукты требуют осторожности

Диетолог обратила внимание на несколько позиций:

Бананы. В обычных плодах содержится около 55 ккал на 100 граммов. Но короткие мини-бананы, которые отличаются особой сладостью, уже тянут на 90 ккал.

Дуриан. Этот экзотический фрукт, известный своим специфическим запахом, оказался и весьма калорийным — 147-150 ккал на 100 граммов.

Авокадо. Самый доступный из перечисленных плодов. Как пояснила Мухина, на нем действительно можно поправиться, потому что авокадо — это практически чистый растительный жир. В зависимости от сорта калорийность составляет от 160 до 200 ккал.

Гранат. В нем, по словам диетолога, содержатся очень мощные сахара. При 70 ккал на 100 граммов этот плод тоже способен повлиять на фигуру.

Сушка удваивает опасность

Отдельно врач предупредила о сухофруктах. При высушивании калорийность растет в разы. Самый показательный пример — инжир. В свежем виде он содержит около 40 ккал на 100 граммов, а после сушки этот показатель подскакивает до 120 ккал. То есть три сушеных плода по калорийности могут сравняться с полноценным приемом пищи.

Таким образом, увлекаясь летними фруктами, не стоит забывать о чувстве меры. Даже самая полезная натуральная сладость при бесконтрольном потреблении способна преподнести сюрприз в виде лишнего веса.