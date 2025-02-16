Осужденный за убийства 16 человек душитель из Москвы должен государству почти 1 млн руб.
Серийный душитель из Москвы Миргород задолжал государству почти миллион рублей
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Судебные приставы намерены взыскать более 900 тыс. рублей с серийного душителя Владимира Миргорода, который отбывает за зверские преступления, сообщило РИА Новости.
Миргород был приговорен к пожизненному заключению за убийство 15 женщин и подростка, совершенных в Москве и Московской области в период с 2002 по 2004 годы.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Миргорода вменяемым. В январе 2012 года Московский городской суд приговорил его к пожизненному заключению.
В августе 2024 года ему предъявили новые обвинения — теперь ему инкриминируются пять дополнительных убийств, в которых он сознался.
Изначально Миргород отбывал срок в колонии особого режима «Черный беркут», затем его перевели в учреждение для пожизненно заключенных «Снежинка» в Хабаровском крае.
По данным судебных приставов, общая сумма долга, подлежащая взысканию с Миргорода, составляет 909 тыс. 347 рублей. Какую именно часть этой суммы составляют компенсации жертвам и их семьям, пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве девочки 15-летней давности в Кузбассе избрали меру пресечения.