Осужденный за убийства 16 человек душитель из Москвы должен государству почти 1 млн руб.

Судебные приставы намерены взыскать более 900 тыс. рублей с серийного душителя Владимира Миргорода, который отбывает за зверские преступления, сообщило РИА Новости.

Миргород был приговорен к пожизненному заключению за убийство 15 женщин и подростка, совершенных в Москве и Московской области в период с 2002 по 2004 годы.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Миргорода вменяемым. В январе 2012 года Московский городской суд приговорил его к пожизненному заключению.

В августе 2024 года ему предъявили новые обвинения — теперь ему инкриминируются пять дополнительных убийств, в которых он сознался.

Изначально Миргород отбывал срок в колонии особого режима «Черный беркут», затем его перевели в учреждение для пожизненно заключенных «Снежинка» в Хабаровском крае.

По данным судебных приставов, общая сумма долга, подлежащая взысканию с Миргорода, составляет 909 тыс. 347 рублей. Какую именно часть этой суммы составляют компенсации жертвам и их семьям, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве девочки 15-летней давности в Кузбассе избрали меру пресечения.