Подозреваемому в убийстве девочки 15-летней давности избрали меру пресечения

Объединенный пресс-центр судов региона проинформировал, что подозреваемому в убийстве девочки 15-летней давности суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что 56-летнему мужчине выдвинули обвинение в убийстве несовершеннолетней в одном из населенных пунктов региона. Сибдепо выяснило у регионального СК, что девочке было 17 лет. Предполагается, что подросток вышла на остановке общественного транспорта и направилась домой в деревню через лесопосадку. Там она и встретилась с подозреваемым, с которым ранее была знакома.

По данным ведомства, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а после задушил ее. Тело было обнаружено в 90 метрах от дороги, по которой шла девушка. Было возбуждено уголовное дело. Из-за отсутствия на момент убийства современных технологий сотрудники правоохранительных органов не могли установить личность убийцы. Подозреваемого задержали 4 февраля в Приморском крае.

«По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в СК России.

Ранее сообщалось, что «ангарского маньяка», убившего более 80 человек, осудят еще за три убийства.