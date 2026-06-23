От парков до поликлиник: работники культуры и спорта задали вопросы главе Городского округа Пушкинский

В Пушкино прошла выездная администрация, участниками которой стали работники сферы культуры и спорта. Встреча с профильными специалистами и главой округа Максимом Красноцветовым была организована для прямого диалога — участники обсудили ключевые вопросы развития отрасли, а также затронули смежные темы: от благоустройства и ЖКХ до здравоохранения и образования.

В Городском округе Пушкинский продолжается практика выездных встреч с разными категориями жителей и специалистов. На этот раз площадкой для прямого разговора стали работники сферы культуры и спорта. Мероприятие состоялось 23 июня и собрало представителей учреждений, для которых развитие этих направлений — не просто работа, а дело жизни.



В ходе встречи участники затронули широкий круг вопросов, выходящих далеко за рамки профессиональной деятельности. Одной из ключевых тем стало благоустройство — обсуждалось состояние общественных пространств, парков и скверов, а также дорожная инфраструктура и работа общественного транспорта. Не обошли вниманием и сферу здравоохранения: работники культуры и спорта подняли вопросы доступности и качества медицинской помощи в округе.



Отдельный блок разговора посвятили образованию — развитию учебных заведений и созданию комфортной среды для детей. Также говорили о жилищно-коммунальном хозяйстве, качестве предоставления коммунальных услуг и состоянии жилого фонда. И, конечно, в центре внимания оставались вопросы развития самих сфер культуры и спорта — поддержка творческих инициатив, укрепление материально-технической базы учреждений и перспективы отрасли в целом.



Каждый участник встречи получил возможность не только озвучить свои предложения и инициативы, но и задать интересующие вопросы профильным специалистам. На все обращения дали развернутые ответы, а проблемные моменты взяли в проработку.



Глава округа Максим Красноцветов отметил важность таких встреч.

«Проведение подобных мероприятий доказывает эффективность открытого диалога. Прямое общение позволяет лучше понимать реальные запросы жителей и находить наиболее быстрые и действенные решения для улучшения качества жизни в округе», — заявил глава.

Выездные администрации в Городском округе Пушкинский становятся системным инструментом обратной связи. Встречи с разными профессиональными группами проходят регулярно, позволяя власти оперативно реагировать на проблемные ситуации и корректировать планы развития муниципалитета с учетом мнения тех, кто непосредственно работает с людьми и знает потребности горожан изнутри.