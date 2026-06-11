От выставки до танцев: парк культуры приглашает на День России в Бронницах

Парк культуры и отдыха «Бронницкий луг» 12 июня превратится в центр празднования Дня России. С 11 утра до 10 вечера гостей ждет насыщенная программа: волейбольный турнир, концерт, выставка достижений страны и даже бесплатное мороженое за искреннюю улыбку. Финалом станет дискотека под открытым небом.

Спорт, выставка и концерт на одной площадке

День России в «Бронницком лугу» начнется с динамичного турнира по волейболу. Командам предстоит сразиться за звание лучших, так что болельщикам стоит готовить голоса.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, организаторы подготовили выставку «Гордость страны». Экспозиция расскажет о выдающихся достижениях России, великих соотечественниках и знаковых событиях, которыми можно гордиться.

Главной музыкальной точкой программы станет концерт на сцене под названием «Пою тебе, моя Россия». Хиты и патриотические композиции создадут нужное настроение.

На открытой площадке перед сценой разместится локация для идеальных кадров. Фотозона «Я люблю тебя, Россия» будет оформлена в патриотическом стиле: воздушные шары цветов триколора, флаги и главный гость — ростовой медведь, который давно стал неофициальным символом страны. Место подойдет и для больших компаний, и для парных снимков.

Для детей и взрослых откроются творческие зоны и уголки. Главный арт-объект праздника — единая праздничная картина, которую сможет нарисовать любой желающий. Чем больше участников, тем масштабнее получится полотно.

Особая сладкая деталь: за искреннюю улыбку гости парка получат бесплатное мороженое. Акция призвана напомнить, что хорошее настроение — лучший подарок в праздничный день.

Финальным аккордом станет дискотека от агентства «Лебединая верность». Под любимые мелодии любой желающий сможет потанцевать в атмосфере единства. Мероприятие завершится в 22:00.

Отметим, что вход на все активности свободный. Организаторы приглашают жителей и гостей округа провести праздник на свежем воздухе. Возрастное ограничение — 0+.