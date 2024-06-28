Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» прошел в подмосковном колледже «Энергия»

На базе Подмосковного колледжа «Энергия» прошел отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» в трех компетенция. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, в Центре оборонно-промышленной подготовки в Реутове для участия в чемпионате по компетенции «Парикмахерское» искусство прибыли школьники и студенты из Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

В Центре технологии машиностроения городского округа Балашиха приняли участие в чемпионате 15 школьников и 7 студентов по компетенциям «Малярное дело️» и «Сухое строительство и штукатурные работы» из регионов РФ: Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Московской, Новгородской областей.

Примечательно, что результаты прошедших соревнований будут известны к концу июля, также будут определены все финалисты. А уже августе будут известны имена участников, которые в октябре будут защищать честь своих команд на финальных состязаниях в Москве.