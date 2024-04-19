Отборочный этап международного фестиваля по робототехнике провели в Московской области

В Подмосковье состоялся отборочный этап международного фестиваля по робототехнике «Робофинист», участие в нем приняли более 300 ребят. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В программу состязаний вошли более 10 разных категорий, в том числе, марафон шагающих роботов, гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли и не только. Победителями отборочного этапа стали жители Орехово-Зуево, Долгопрудного, Клина, Фрязино, Королева, Коломны и Ступино. Они представят регион на фестивале осенью в Санкт-Петербурге. Мероприятие в Подмосковье организовали Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Ноосфера» и АНО ДО «Центр развития научного и технического образования молодежи» из Фрязино при поддержке ОАНО «Школа «Летово».

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