Отделение полиции с контрольно-пропускным пунктом возведут в подмосковном ЖК «Люберцы»

Группа «Самолет» планирует построить на территории жилого комплекса «Люберцы» нового отделения полиции с контрольно-пропускным пунктом, в котором смогут трудиться 64 сотрудника МУ МВД России «Люберецкое». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в двухэтажном здании запроектированы кабинеты сотрудников, комнаты для задержаний, зал для оперативных совещаний, помещения для получения, чистки и хранения оружия, комната хранения средств защиты. На огороженной территории также построят контрольно-пропускной пункт.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: здесь оборудуют строевой плац, организуют тротуары, высадят молодые деревья и кустарники, установят скамейки и урны. В темное время суток обеспечат освещение.

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