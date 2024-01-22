Андрей Воробьев: число преступлений сократилось в Подмосковье

В Подмосковье на 20-24% сократилось число преступлений. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания коллегии ГУ МВД России по региону. В ходе мероприятия подвели итоги совместной работы за прошлый год, определили планы на 2024-й, а также вручили государственные и областные награды отличившимся сотрудникам.

«Я хотел бы отметить важность координации и взаимодействия всех ветвей власти и правоохранительного блока. Мы стараемся делать все, чтобы качество жизни жителей нашего региона постоянно улучшалось, а базовой потребностью этого является безопасность», - подчеркнул губернатор.

В 2023 году для правоохранительных органов закупили более 130 единиц техники, свыше 1,3 тысячи ЭВМ, оргтехники и средств связи, 20 единиц оборудования. В пяти муниципалитетах открыли семь участковых пунктов полиции, в этом году планируется открыть еще одиннадцать.

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков отметил важность создания Ассоциации старост Подмосковья. По его словам, это поможет обеспечить правопорядок на небольших территориях. В селах проживают порядка 1,8 миллиона человек.

Губернатор напомнил, что в марте пройдут выборы президента РФ, и отметил важность обеспечения безопасности на участках. Он также рассказал, что важным результатом прошлого года стало решение проблемы обманутых дольщиков. До конца февраля необходимо сдать последний дом в Одинцово, подчеркнул он.

Также обсудили вопрос миграции. Ранее в Котельниках открылся участковый пункт полиции, в 2024-м там введут еще два участка — в Южном и Новых Котельниках. В зоне внимания — и другие муниципалитеты.

«Тема миграции требует отдельного регулирования. Вместе с федеральными властями мы занимаемся тем, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности», - сказал губернатор.

Говоря о теме теплоснабжения и газовой безопасности, Воробьев сообщил о заключении концессионных соглашений в семи муниципалитетах.

Особое внимание в области уделено безопасности на дорогах. По словам Паукова, количество ДТП сократилось на 2%, также снизилось число жертв и пострадавших в ДТП.

Обсудили и тему экологии. Губернатор напомнил, что в области ведется большая работа по контролю за перевозкой строительного мусора.

«Здесь мы также должны осуществить заметные перемены. Арест машин, конфискация техники — это очень серьезный удар по желанию сколько-нибудь нарушать закон», - подчеркнул он.

В прошлом году выявили более 450 нарушений в сфере экологии, изъяли более 150 единиц техники.