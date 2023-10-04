Отделение сосудистой хирургии открылось в Люберецкой областной больнице, сообщили в Минздраве Подмосковья. Его обустроили на базе первого стационара учреждения.

В отделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь по данному профилю жителям муниципалитета. Речь идет о пациентах с поражением магистралей артерий нижних и верхних конечностей, головы и шеи, а также крупных артерий.

«Теперь мы выполняем достаточно широкий спектр эндоваскулярных операций, при этом проводим не только удаление пораженных участков, но и пластику сосудов», - рассказал главврач больницы Дмитрий Семенцов.

Чтобы получить направление на плановую операцию в отделении, нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления.

Первые операции в отделении уже провели. В числе первых пациентов – жительница в возрасте 77 лет, у которой была обнаружена непроходимость внутренней сонной артерии. После операции у женщины прошло головокружение и двоение в глазах, нормализовалось давление, а походка стала тверже.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в регионе.