Отделения Почты России в Московском регионе приняли почти двести миллионов посылок за год

В 2023 году отделения Почты России, расположенные в Московском регионе, приняли около 195 миллионов посылок, бандеролей и мелких пакетов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что некоторые посылки были необычными. Так, некоторые клиенты отправляли семена экзотических растений, саженцы, пчел и муравьев. Кроме того, были и крупногабаритные грузы весом более 200 килограммов. Самыми тяжелыми стали двери весом 500 килограммов, которые доставили из Москвы на Сахалин.

«Через сортировочные центры Московского региона также проходят предметы мебели, качели и батуты, велосипеды и мотоциклы, гитары и коллекции насекомых. Среди международных отправлений все чаще встречаются запчасти для автомобилей, квадроциклов, мотоциклов и других видов транспорта. Наибольшей популярностью пользуются бамперы и комплекты шин для автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.