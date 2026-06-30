Отдых у реки во Флориде закончился смертельным нападением аллигатора: женщина осталась без руки

Во время отдыха у реки во Флориде аллигатор напал на 31-летнюю туристку. Несмотря на попытки спутников помочь и оперативную работу спасателей, женщина скончалась, пишет Газета.ру со ссылкой на NBC News.

Нападение произошло на мелководье

Трагический случай произошел во Флориде у реки Эконлокхатчи. По данным местных властей, 31-летняя туристка вместе с возлюбленным и другом остановилась у воды, чтобы охладиться во время похода.

В момент нападения компания находилась на мелководье примерно в метре от берега.

Аллигатор атаковал женщину

По информации представителей комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, аллигатор схватил женщину за руки. Один из ее спутников попытался освободить пострадавшую и одновременно вызвал экстренные службы.

Женщину передали медикам, однако спасти ее не удалось. Она скончалась до прибытия в больницу.

Специалисты выясняют обстоятельства

После происшествия сотрудники служб отловили двух крупных аллигаторов длиной около 4 и 3,6 метра, обнаруженных рядом с местом нападения.

Теперь специалисты проводят проверку, чтобы установить, какое именно животное причастно к смертельной атаке.