Отец Шарлота подтвердил, что его сын обратился к Патриарху Кириллу с раскаянием

Исполнитель Эдуард Шарлот, которому следствием предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих, а также реабилитации нацизма, написал письмо к предстоятелю РПЦ Кириллу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отца Шарлота, в своем обращении певец написал, что целиком и полностью раскаяние в содеянном.

«Письмо (патриарху. — прим. ред.) я отправлял по его просьбе до Нового года. Он покаялся. Ответа пока не поступало», — рассказал он.

Мужчина также рассказал, что его сын крещеный. Еще и поэтому якобы считает совершенные им ранее поступки помутнением разума.

Напомним, что рэпер находится под арестом до 24 января по решению суда. Его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. 25-летний артист сбежал из России в Армению, где сжег свой паспорт. После он извинился и вернулся в страну, где его задержали по прибытии.

Ранее сообщалось, что Ранее адвокат Алексей Лапузин, представляющий интересы рэпера Эдуарда Шарлота, проинформировал о намерении просить об изменении меры пресечения для своего клиента.