«Откосить будет невозможно»: что изменится с введением реестра повесток в армию

Президент РФ Владимир Путин принял ряд важных решений о порядке призыва граждан на военную службу с октября по декабрь 2024 года. Эта информация появилась на официальном сайте Кремля.

Министерству обороны дали поручение вести призыв с использованием современных цифровых технологий — специальной государственной информационной системы «Единый реестр данных о гражданах призывного возраста» и публичного реестра разосланных повесток.

Наступает ответственность

Юрист Мария Головина рассказала нам, что изменится для молодых людей с началом использования названных технологий. По ее словам, теперь укрыться от военкомов станет куда сложнее.

«С одной стороны это очень хорошее нововведение. Избежать службы в армии будет сложнее, так как получение повестки электронно происходит проще, чем когда за тобой бегают сотрудники военкомата. Откосить от самого факта получения повестки будет почти невозможно», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При переходе на электронный формат в данной области, добавила эксперт, будет неважно, находится человек по месту прописки или нет — искать его с собаками и полицией больше не нужно. Не пришел в военкомат после направления электронной повестки — нарушил закон, наступает ответственность.

Фото: [ Алексей Майшев/©РИА Новости ]

Предстоит доработать

У нововведения, по мнению юриста, есть и свои минусы, от которых правительству еще предстоит каким-то образом избавиться. Например, интернет есть не по всей стране — в особенно отдаленных селах он попросту отсутствует.

«Не каждая семья может позволить себе иметь смартфон или компьютер для работы с данными приложениями. Кроме того, остается открытым вопрос по тем, кто не может служить в армии по состоянию здоровья», — отметила Головина.

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