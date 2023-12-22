«Сильно возрастает смертность»: в России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Большинство новогодних застолий традиционно не обходятся без алкоголя. Он же является причиной большинства происшествий и неприятных ситуаций в праздники, однако все равно люди его покупают в огромных количествах.

Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Эксперт отметила, что по статистике в РФ каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения взрослым человеком и каждое шестое — пьяным подростком.

«Многие умышленные преступления совершены с особой жестокостью: убийства, изнасилования, поджоги, грабежи, кражи. Праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы», — заявила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач-терапевт Анастасия Курова выразила аналогичное мнение. По ее словам, алкоголь сокращает жизнь, может привести к внезапной смерти, а также становится причиной аварий и потасовок.

«В России существует запрет на продажу алкоголя в некоторые праздники, но не на Новый год. Такая мера во время праздника и каникул помогла бы если не свести на нет, то хотя бы уменьшить количество закупаемого и выпиваемого алкоголя, так как многое еще докупается в процессе празднования», — отметила медик.

По словам Куровой, пьющий взрослый оказывает влияние и на своего ребенка, прививая ему эту «социальную норму». Как итог, среди подростков возраст приема алкоголя значительно снижается.

«Согласно статистике, Новый год — самый алкоголизированный праздник. Объем продаж алкоголя в этот период вырастает более чем на 100%, а закупки начинаются с середины декабря. При этом в новогодние праздники сильно возрастает смертность от алкоголя», — подчеркнула врач.

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