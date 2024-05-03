«Открытие теплого сезона» прошло в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В минувшую среду в парках Подмосковья прошла общеобластная программа «Открытие теплого сезона», которую посетили более 100 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Для посетителей подготовили театрализованные программы с выступлениями чтецов, певцов, танцоров, художников и артистов балета. Также в парках организовали тематические экскурсии, запуск воздушных змеев и провели арт-пленэры», — говорится в сообщении.
Для гостей также провели шоу мыльных пузырей, тематические мастер-классы, танцевальный флешмоб с ростовыми куклами и занятия по зумбе. Мероприятия прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.