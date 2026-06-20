Открытие в Египте изменило представления о зарождении пирамидальной архитектуры

Археологи обнаружили в районе Джабаль аль-Тайр древние гробницы, конструктивные особенности которых могут пролить свет на развитие технологий, впоследствии использованных при строительстве египетских пирамид. Об этом пишет planet-today.

Древние гробницы раскрыли неизвестный этап развития строительства

Египетские археологи сделали важное открытие на плато Джабаль аль-Тайр в провинции Минья. В ходе раскопок специалисты обнаружили две гробницы архаического периода и ряд захоронений разных эпох, охватывающих период от додинастического Египта до позднего этапа существования фараонской цивилизации.

По мнению исследователей, находка позволяет по-новому взглянуть на развитие архитектурных решений, которые позже нашли применение при строительстве первых египетских пирамид.

Необычная конструкция стен заинтересовала ученых

Особое внимание археологов привлекла первая из найденных гробниц. Ее стены имеют необычную конструкцию: у основания они значительно толще и постепенно сужаются к верхней части сооружения.

Специалисты считают, что такой принцип строительства мог стать ранним прообразом технологий укрепления конструкций, которые спустя столетия были усовершенствованы при возведении ступенчатых и классических пирамид Древнего царства.

Вторая гробница сохранилась почти нетронутой

Расположенная рядом вторая гробница оказалась значительно лучше сохранена. Благодаря отсутствию масштабных разрушений ученые смогли изучить первоначальную систему строительства.

Внутри сооружения сохранились следы обработки камня, а также крупные деревянные балки, выполнявшие несущую функцию. Их расположение свидетельствует о применении сложных строительных методов, анализ которых продолжается.

Найдено сходство с царскими захоронениями

Исследователи установили, что архитектурные особенности обнаруженных сооружений имеют заметное сходство с гробницей царя Дена в Абидосе. Это подтверждает важную роль некрополя Джабаль аль-Тайр на ранних этапах формирования древнеегипетского государства.

Ученые полагают, что территория использовалась как место захоронения представителей местной элиты, а позднее превратилась в крупный региональный погребальный центр.

Раскопки охватили несколько тысячелетий истории

Помимо крупных гробниц, археологи обнаружили захоронения додинастического периода. Некоторые тела были погребены в позе эмбриона и завернуты в циновки из растительных волокон. Рядом находились характерные керамические сосуды, относящиеся к периодам Накада II и Накада III.

Также найдены индивидуальные и коллективные захоронения более поздних эпох, включая погребения в деревянных гробах. Это подтверждает, что Джабаль аль-Тайр оставался священным местом более двух тысяч лет.

Исследования продолжаются

В настоящее время специалисты продолжают изучение керамики, органических материалов и архитектурных элементов комплекса. Для фиксации конструкции гробниц применяется фотограмметрия, позволяющая создавать трехмерные модели сооружений.

Полученные данные укрепляют гипотезу о том, что плато Джабаль аль-Тайр было одним из центров архитектурных экспериментов Древнего Египта. Археологи рассчитывают обнаружить новые объекты и установить, как именно ранние строительные технологии повлияли на появление знаменитых египетских пирамид.