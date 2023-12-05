Отношения в семье и тревога: работающие россияне стали чаще обращаться к психологу

Работающие россияне стали чаще консультироваться у психологов. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы корпоративного благополучия «Понимаю», оказавшиеся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как гласит статистика сервиса, в январе-октябре 2023 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го, количество сотрудников, которые обратились за психологической поддержкой, выросло почти на 17% и составило 18 651.

Отмечается, что чаще всего обращения касались партнерских, семейных отношений, трудностей в коммуникациях, самопознания и тревоги. Увеличилась доля запросов, связанных с беременностью, отношениями с родственниками, а также с работой — неудовлетворенностью от нее, проблемами с адаптацией и взаимодействием с клиентами.

«По сравнению с 2022 годом доля запросов на консультации на темы тревожности, психологических травм, панических атак и фобий уменьшилась. Это говорит об общем снижении тревожного фона у населения, которое достигало пиковых значений в прошлом году», — рассказала соучредитель и операционный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.

Однако в то же время, уточнила она, число обращений, связанных с рабочими вопросами, такими как неудовлетворенность работой, адаптация на работе, взаимодействие с клиентами, выросло.

«Это подтверждает многочисленные исследования о том, что проблема, с которой сталкиваются работодатели сегодня, — это выгорание сотрудников», — добавила эксперт.

Еще больший прирост числа обращений фиксируется в сфере юридической помощи — на 41%, до 6 459 за тот же период.

Наибольшая доля юридических консультаций оказывается по вопросам экспертизы и составления документов (41%). Также востребованы запросы по налоговым вычетам (10%) и защите прав потребителей (10%).

Ранее выяснилось, как холода влияют на творческие способности людей.