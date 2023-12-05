«Отсутствие солнечного света вдохновляет»: выяснилось, как холода влияют на творческие способности людей

В холодное время года у людей развиваются творческие способности, заявила психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, это связано с особым психологическим состоянием человека.

Специалист отметила, что в условиях короткого солнечного дня и редких прогулок из-за плохой погоды у творческих людей появляется тяга к искусству.

«Для художника зима часто становится временем экспериментов с новыми техниками, приемами и материалами, а отсутствие ярких цветов и солнечного света вдохновляет на создание мрачных композиций», — пояснила Литвинцева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Примеры творческого подъема, связанного с холодным временем года, можно найти в работах известных деятелей искусства и даже в целых музыкальных жанрах, напомнила эксперт.

«Можно выделить работы «Крик» и «Меланхолия» норвежского художника Эдварда Мунка. Также влиянием холодного климата некоторые объясняют появление жанра блэк-метал, который стал популярен в скандинавских странах в 80-х и 90-х годах. Зимний холод часто обыгрывается в текстах музыкантов этого жанра», — подчеркнула психолог.

В холодное время творческие люди часто создают работы, которые отражают чувство одиночества и отчуждения. При этом у некоторых людей зимой, наоборот, снижается настроение и пропадает энергия, поэтому тяга к творчеству у них не проявляется, заключила Литвинцева.

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