Отрезать россиянам пенисы за аборт женщины предложили в Заксобрании Екатеринбурга

В Свердловской области произошел скандал, вызванный предложением депутата регионального Законодательного собрания Вячеслава Вегнера о стерилизации мужчин, которые допустили прерывание беременности у своих партнерш. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Депутат выразил недоумение по поводу того, что в обществе активно обсуждают и осуждают женщин, сделавших аборт. Он призвал обратить внимание на поведение мужчин в этой ситуации.

«Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен! Это его зона ответственности, когда ты залезаешь на нее — ты должен думать, что от этого рождаются дети, это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — поделился Вегнер в эфире ОТВ.

Особенно поражает то, что Вегнер сделал такое заявление в эфире государственного телеканала. Он утверждает, что в решении женщины сделать аборт виноват исключительно представитель сильного пола. Следовательно, его нужно наказать, лишив его мужского достоинства.

В ходе теледебатов с Вегнером выступил журналист Иннокентий Шеремет. Он предложил решить проблему с демографией в стране, запретив гламурные журналы, которые, по его мнению, делают из женщин «отмороженных сук».

Ранее в Мособлдуме начали работать над законопроектом об ответственности за склонение к аборту.