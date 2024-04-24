Отважный екатеринбуржец перелез на балкон 11-го этажа и спас запертую внуком бабушку

Как передает Shot, пожилая пенсионерка недоглядела за 2-летним малышом в квартире-студии в многоэтажке на улице Савкова в Екатеринбурге и чуть было не поплатилась за это.

Бабуля на какое-то мгновение вышла на балкон по своей надобности. Пенсионерка не успела и глазом моргнуть, как правнук шмыгнул в балконной двери а прикрыл на щеколду. Открыть самостоятельно балконную дверь у карапуза не получалось. На помощь пришел отважный сосед.

«Малыш в истерике, бабушка в слезах, соседи в шоке. К счастью, существуют соседские чатики. И один из жителей дома Николай Колпаков без страховки с отвёрткой перелез к соседям и вызволил заложницу», — приводится в публикации.

Как стало известно, в прошлом парень был промышленным альпинистом и, увидев происходящее, не раздумывая применил на деле свои навыки.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье будут судить двоих мужчин за кражу госнаград у пенсионерки.