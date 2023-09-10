«Ответ в натальной карте»: стало известно, как смягчить влияние Черной Луны на судьбу

Лилит — загадочная и опасная, возможно, несуществующая планета. Так называемая в астрологии Черная Луна — отражение наших внутренних демонов. Именно она толкает нас на совершение поступков, о которых мы потом жалеем. Из-за нее же мы злимся и иногда ведем себя неадекватно.

Лилит — темная и мрачная сторона человеческого «я», и от того, в какой точке она находится, и зависит наша судьба. Особенно тяжело тем, у кого Лилит находится в седьмом доме — доме брака или партнерства.

Однако астролог Наталья Рыкова считает, что Черная Луна в зоне семьи вовсе не означает, что создать свою будет сложно. Вопрос в другом — какая это будет семья.

«Само положение Лилит уже создает искаженное видение семьи и обязанностей, отсюда и все проблемы. Эта точка отвечает за наши грехи, темные стороны, то, в чем мы даже сами себе не хотим признаваться. Она создает искушения, проверки и кармические ситуации», — рассказала Рыкова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У женщин из-за Лилит могут быть непростые, искаженные отношения с матерью, продолжила эксперт. В таком случае, чем раньше девушка покинет отчий дом, тем лучше.

Однако Лилит в доме семьи — это вовсе не приговор, заключила Рыкова. Она посоветовала внимательно смотреть натальную карту человека. А консультация грамотного специалиста поможет не совершать непоправимых ошибок.

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