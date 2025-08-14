Пахнут картофелем: в Подмосковье нашли необычные и опасные грибы

В центре Воскресенска Московской области местные жители столкнулись с необычным природным явлением — на газонах вдоль улицы Менделеева выросли странные грибы, которые сначала приняли за рассыпанный картофель. Миколог Гавриил Мелькумов в беседе с Regions предупредил о возможной опасности лесного «паразита».

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это неизвестные большинству горожан грибы похожи на картошку и пахнут точно также. Однако есть их, скорее всего нельзя. Это подтвердил и миколог Мелькумов. Он изучил фотографии и определил, что это могут быть как безобидные дождевики, так и их опасные двойники — ложные дождевики (склеродермы).

«Если внутри гриб темного цвета — серый, фиолетовый или черный, то это точно ложный дождевик или склеродерма. Такие грибы называют еще «трюфелями для бедных». Их нельзя есть — они вызывают сильные проблемы с желудком, а то и вовсе могут быть смертельно опасны», — рассказал эксперт.

Особый интерес вызвал редкий гриб-паразит — боровик паразитный, обнаруженный на одном из дождевиков. Этот вид занесен в Красную книгу многих регионов России, но его съедобность до конца не изучена. Однако этот элемент уже имеет неприятный запах, и экспериментировать с ним точно не советуют.

Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от сбора любых грибов в городской черте, особенно, если вид не знаком.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья обнаружили редчайшие лисички цвета ночи.