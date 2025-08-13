В Подмосковье нашли лисички-мутанты мистического вида

В лесах Московской области грибники обнаружили редчайший вид черных лисичек (Craterellus cornucopioides), известных гурманам как «рог изобилия». Об этом сообщает интернет-издание Regions.

Жительница Солнечногорска Екатерина стала одной из первых, кому посчастливилось найти этот деликатес. По словам миколога Гавриила Мелькумова, подобная находка в Центральной России сравнима с выигрышем в природную лотерею.

Черная лисичка кардинально отличается от привычных рыжих собратьев: ее воронкообразная шляпка окрашена в графитовые тона, а мякоть источает тонкий фруктово-ореховый аромат. Кулинарные эксперты ценят этот гриб наравне с трюфелями — после сушки его вкус раскрывается новыми гранями.

Главное правило, как и с любыми грибами, это обязательная термическая обработка перед употреблением. Кроме того, на пике второй грибной волны эксперты советуют собирать в лесах только знакомые виды и защищаться от насекомых во время тихой охоты.

