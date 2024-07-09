Папа Римский неожиданно сбежал из Ватикана, чтобы побродить по магазинам и прикупить очки

Папа Римский Франциск в минувший понедельник, 8 июля, неожиданно для всех покинул свою резиденцию в Ватикане и отправился магазин оптики в Риме прикупить себе пару новых очков, передает итальянский телеканал Rai1.

В магазине папа Франциск приценялся к товарам не менее 40 минут. После чего благополучно вернулся обратно, не преминув при этом перекинутся парой слов с паствой, завидев понтифика скопившейся на входе в оптику, и сделать с зеваками пару селфи.

«Франциск попросил использовать для новых линз старую оправу и настоял на том, что заплатит за них сам. При этом понтифик согласился на запасную пару, несмотря на свои заверения в том, что хранит очки бережно, в футляре», — приводится в сообщении телеканала.

Также сообщается, что на выходе из оптики и сидя в кресле-каталке Папа Римский подарил детям карамельки.

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